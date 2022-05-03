السفارة الأمريكية: لابد من عقد العزم على حماية الصحفيين وحرية التعبير في ليبيا

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا ضرورة عقد العزم العزم على حماية الصحفيين وحرية التعبير، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وذكرت السفارة، في بيان لها، «في العديد من البلدان، يخاطر الصحفيون بحياتهم لإعلام الجمهور وإخضاع الحكومات للمساءلة»، مشيرة إلى أنه «لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة».

وثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا دور الصحافة في دعم الديمقراطية، داعية إلى وضع حد للرقابة والعنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والصحافة المستقلة.

وجاء دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لوقف العنف ضد الصحفيين بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، مثمنة الدور الأساسي الذي تلعبه ‎حرية الصحافة في دعم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة، في بيان لها، «بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ندعو إلى وضع حد للرقابة والعنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام والصحافة المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تطال حرية الصحافة والإعلام».