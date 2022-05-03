أعلن وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، تسجيل أول طلب استقدام عمالة مصرية إلى ليبيا، في أعقاب تدشين آلية الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم وحوكمة تنقُّل العمالة المصرية.

وقال سعفان، خلال عرض نشاط وزارته عن الربع الأول من العام الجاري، إن وزارة القوى العاملة حرصت على أن تولي اهتمامًا خاصًا للتحول الرقمي عبر إطلاق منصة الربط الإلكتروني مع ليبيا.

وفي مطلع فبراير الماضي، أعلنت سفارة ليبيا في القاهرة التعاقد مع عشر شركات مصرية لإلحاق العمالة بالخارج، في إطار تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر إلى ليبيا.

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والشركات العشر هي: «فور بزنس، حورس، الكاسب، العماد، الغد المشرق، أدبيانت، المحمل، الباحة، سيف الدين، أرب يونيون».

وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، منصة «وافد» الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبية، بحسب الوزارة.