يجب على سكان تاورغاء العودة لمدينتهم – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، إن بعض العائلات عادت إلى تاورغاء بعد أن أخلت السلطات مخيم الفلاح بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح الشكشاك في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن مكتب النائب العام طلب من السلطة المحلية بتاورغاء بإخلاء المخميات منذ مطلع مارس الماضي، تنفيذاً لخطة إخلاء كافة الأماكن العامة ومنها مقار الشركات التي إتخذها أهالي مدينة تاورغاء سكناً لهم منذ نزوحهم سنة 2011.

وأضاف الشكشاك، أن المدة الماضية تم إخلاء مخيم جنزور ومخيم الدعوة الإسلامية خلال أسبوعين وفق إخطار تم توزيعه على المقيمين، بينما هذا الإخلاء جاء بطريقة مستعجلة بعد أن تم أعطاهم مهلة 48 ساعة فقط، خصوصاً أن هناك تقصير من الحكومة.

ضرورة العودة لتاورغاء

وأشار الشكشاك إلى أن عدد من العائلات عاد إلى منازلهم ومزراعهم وأرضهم تاورغاء. واختار البقيه البقاء خارج المدينة، بعضهم لديهم أماكن. والبعض الأخر استأجر مكاناً، ونحن لن نمنع أحد من الاستقرار خارج تاورغاء. في حال وجد حياته واستقراره بالمدن خارج تاورغاء. ولكن فالأول والأخير المدينة مفتوحه للجميع وكل المخميات مصيرها للزاول عاجلاً أم أجلاً، وستفرغ الدولة كافة المخميات سواء ببني وليد أو ترهونة أو بنغازي لأنها ستستعيد المقار بكل تأكيد.

وتطرق الشكشاك للحديث عن وعود مكتب النائب العام بإتخاذ عدة خطوات. من شأنها تذليل الصعوبات التي يواجهونها بدعم العودة والاستقرار بمدينة تاورغاء. ومن بين إجراءات الدعم، جبر ضرر. الأهالي عن مساكنهم وسرعة صيانة الشعبيات بالمدينة وفق القرار 375 ، وكذلك إنشاء وحدات سكنية جاهزة، وذلك من خلال تواصله مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة الليبية.

في حين ختم الشكشاك حديثه مع أخبار ليبيا 24، أن الأهالي يجب عليهم العودة إلى تاورغاء. وصيانة بيوتهم أسوة ببقية الأسر التي عادت في ظروف سيئه سابقاً. فالآن الكهرباء والمياة والخدمات متوفرة. ومن لا يريد العودة ويريد الاستقرار بإي مكان أخر. خارج تاورغاء فكل المدن ليبية، وليبيا بالجميع وللجميع.

يذكر أن مخيم الفلاح تقيم به حوالي 300 عائله ، ويعتبر مخيم الفلاح من المخميات التي يسكنها عدد كبير من النازحين، كمخيم جنزور والدعوة الإسلامية.