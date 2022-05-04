مواطن يقوم بالإعتداء على مركز طبرق الطبي ويتلف أجهزة الأشعة به

قام أحد المواطنين الليلة الماضية بالتهجّم على قسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي وقام بالاعتدء على القسم وتسبب في إتلاف جهاز تصوير الأشعة المقطعية «إكس راي».

وفي التفاصيل ، قال مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المواطن «كان مصابًا في يده اليمنى وكان في حالة غير طبيعية وتهجم على القسم وقام بتكسير جهاز x-ray، رغم وجود العناصر الطبية والطبية المساعدة والتمريض بقسم الإسعاف والطوارئ».

مؤكدآ ، أن التعدي على هذا المرفق الصحي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الأمر.

وطالب الجالي أهالي طـبرق بضرورة التكاتف والتعاضد لحماية هذا المرفق الصحي الكبير الذي يقدم خدماته الطيبة والإيوائية إلى أكثر من نصف مليون نسمة في شرق ليبيا.