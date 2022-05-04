العامة للكهرباء تعلن دخول الوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي على الدورة المزدوجة

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قالت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عبر صفتحها الرسمية بالفيسبوك إنه بعد جهود كبيرة ومتواصلة قامت بها الإدارة العليا للشركة العامة للكهرباء ومتابعة الإدارة العامة للإنتاج لتحسين والرفع من قدرات محطات الانتاج تم بفضل الله ثم بجهود كل العاملين الدخول بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة أن الدورة المزدوجة ذات قدرة إنتاجية تبلغ 120 ميجاوات ودخلت بالفعل على الشبكة العامة وذلك عقب الإنتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الإختبارات اللازمة .

وأكدت الشركة أنه سيتم لاحقاً الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميجاوات على الشبكة .

وقدمت الشكر لكل من ساهم في انجاز العمل، فضلا عن تقديمها الشكر للشركة الهندية. التي قامت بتنفيذ الأعمال وكذلك الشكر لشركة الجيك للطاقة والإدارة العامة للإنتاج. وإدارة محطة كهرباء شمال بنغازي وطاقمها الفني على جهودهم المبذولة والمتواصلة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية .

يشار إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق حدوث قطع بأحد موصلات خط القوارشة جنوب بنغازي رقم 2 جهد 30ك ف.

وأكدت الشركة أن خط القوارشة جنوب بنغازي رقم 1 في الخدمة.

في حين شددت الشركة على أنه تم التنسيق لصيانة الخط عن طريق فرق صيانة الخطوط.

هذا وأكدت الشركة حرصها على تقديم أفضل الخدمات ولا سيما خلال فترة إجازات العيد.

واوضحت أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قام اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك. بزيارة تفقدية لغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية لتقديم التهنئة للعاملين. بورديات التشغيل والاطمئنان على سير العمل .

وأثنى مجلس إدارة الشركة على الدور الفعال للعاملين بالغرفتين لما يقدمونه من جهد متواصل. في متابعة الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة أيام العيد .