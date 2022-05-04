إيريني: فتحنا تحقيقا مع 179 سفينة ورصدنا 858 رحلة جوية مشبوهة

كشفت العملية الأوروبية لحظر التسليح على ليبيا “إيريني” عن قيامها بـ179 تحقيقا مع 179 سفينة ورصد 37 رحلة جوية مشبوهة.

وقالت العملية، في تقرير لها، الثلاثاء، إنّها حققت عبر اللاسلكي مع 179 سفينة تجارية ونفذت 9 زيارات على متن سفن بموافقة قادتها خلال شهر أبريل الماضي.

وتابعت العملية الأوروبية، المسؤولة عن تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، أنها رصدت 37 رحلة جوية مشبوهة واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناء ومحطة نفطية.

وأضافت أنها من خلال خلية المعلومات الجنائية، أصدرت 64 توصية لتفتيش السفن المشبوهة تم إجراء 51 منها، بينها توصية لوكالات إنفاذ القانون المختصة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأردفت أنها منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، صعدت العملية وفتشت 22 سفينة مشبوهة، من بينها سفينة تم اقتيادها لميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مصادرة حمولتها.

ونوهت إيريني إلى أن سفنا، تحمل العلم التركي، رفضت صعود أفراد العملية الأوروبية على متنها وتفتيش السفن المشبوهة 6 مرات.

كما تم التحقيق في إجمالي 6534 سفينة تجارية من خلال طلب معلومات عبر مكالمات لاسلكية، بينما تمت زيارة 255 سفينة بموافقة قادتها، كما حققت في 858 رحلة جوية مشبوهة وقدمت 36 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الخروقات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.