الأمم المتحدة: 26 مايو المقبل مناقشة حماية المدنيين خلال الصراعات والأمن الغذائي في ليبيا

أعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA) أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن يوم 26 مايو المقبل حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا.

وذكرت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA)، في بيان لها، أن مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة يناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط.

ومن جانب آخر، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا ضرورة عقد العزم العزم على حماية الصحفيين وحرية التعبير، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وذكرت السفارة، في بيان لها، في العديد من البلدان، يخاطر الصحفيون بحياتهم لإعلام الجمهور وإخضاع الحكومات للمساءلة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة.