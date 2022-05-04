الخطوط الإفريقية: تأخر وصول المعتمرين من الأراضي المقدسة بسبب ازدحام وإرباك في مطار جدة

أكدت الخطوط الجوية الأفريقية عدم مسؤوليتها عن التسبب في تأخر وصول المعتمرين الليبيين من المملكة العربية السعودية إلى البلاد، مشيرة إلى أن ما يحدث من إرباك وازدحام بمطار جدة ناتج عن عدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية.

ونوهت لمسافريها القادمين من الاراضي المقدسة بأن ما يحدث من إرباك لعودتهم من خلال مطار جدة ناتج عن الإزدحام الشديد في حركة الطيران وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدوليه والعالميه المشغل على مطار جدة.

وأشارت إلى أن مطار جدة يسعد عدداً كبيراً من إقلاع وهبوط الرحلات من شتى دول العالم للعودة بالمعتمرين مما تسبب في التأخير لجميع الشركات الدوليه.

واختتمت بالقول أنه من المتعارف عليه ان تواقيت الرحلات مرتبطة بمواعيد خدمات ارضية وغيرها وحينما تتأخر رحلة فبالتالي تتأثر باقي الرحلات ، وان الخطوط الافريقية تسعى وبوثيرة سريعة بأن تنقل رحلاتها إلى مطارات اخرى قريبة لتفادي اي تأخير قد يحصل.