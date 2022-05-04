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بالسعر الرسمي المحدد.. البريقة توزع كميات من أسطوانات غاز الطهي بالمنطقة الغربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت إدارة عمليات منطقة طرابلس التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن كميات أسطوانات غاز الطهي الموزعة على محطات مناطق الجبل وترهونة وضواحي طرابلس.

وأشارت الشركة في بيان لها ، إلى توزيع 210 أسطوانات على 68 محطة توزيع في مناطق طرابلس وضواحيها بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أضافت شركة البريقة أن مخصصاتها من اسطوانات غاز الطهي المرسلة تجاه منطقة الجبل وترهونة استهدفت 32 محطة توزيع من منطقة القواسم وحتى يفرن والزنتان بواقع 210 أسطوانات غاز منزلي على أن تباع بالسعر الرسمي المحدد بدينارين.

ويشار الى أن هذا يأتي ضمن خطة إدارات التوزيع التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط لتغطية الطلب المحلي على المحروقات من غاز الطهي و البنزين والديزل بعد ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء في ظل ارتفاع غالبية السلع الأساسية

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البريقة البريقة لتسويق النفط والغاز

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صحيفة الساعة 24

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