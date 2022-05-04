تشييع شرطي قُتل في «تمرد مسلح» بسجن مليتة

أعلن جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية، تشييع شرطي قُتل في واقعة «تمرد مسلح» داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء.

وقال الجهاز، في بيان فجر اليوم الأربعاء، إن أعضاء الجهاز شاركوا في مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب نادر خليفة عمرو محمود عقب صلاة الظهر والذي استشهد أثناء حالة الهروب من المؤسسة»، و« قدم اعضاء الجهاز واجب التعازي في بيت الشهيد معبرين عن اسفهم وحزنهم العميقين اثر هذه الفاجعة المؤلمة».

– مقتل شرطي في «التمرد المسلح» داخل سجن مليتة

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– مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجينا هاربا من سجن مليتة

ضبط 15 سجينا فروا من سجن مليتة

ويوم الثلاثاء، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط 15 سجينا فروا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة بعد واقعة «تمرد مسلح». وأوضحت الوزارة في بيان، أن فجر الإثنين، شهد واقعة «تمرد مسلح» للمساجين داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة، نتج عنها فرار عديد السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.

وشكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري لضبط الفارين، ما أسفر عن ضبط 15 من المساجين الفارين، أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة، حسب البيان.