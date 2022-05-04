أمن صبراتة تُحبط عملية تهريب للبشر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن صبراتة أن دوريات أمنية تابعة لها، تمكنت في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء من إحباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين.

وقالت المديرية في بيان لها، أن إحدى عصابات تهريب البشر كانت تشرع في تنفيذ عملية تهريب في إحدى شواطئ البحر بالمدينة.

مشيرة إلى أنه تم القبض على المهاجرين وضبط الزورق المطاطي وكافة المعدات المستعملة في عملية تهريب المهاجرين.

وأوضحت المديرية أن أفراد عصابة تهريب البشر لاذوا بالفرار تاركين خلفهم خمسة مركبات آلية تخصهم بمسرح الجريمة.

وأكدت المديرية أنه تم إحالة كافة المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقبض على المتهمين بالواقعة.

يذكر أن الصور التي نشرتها مديرية أمن صبراتة عبر صفحتها بـ فيسبوك تظهر أن المهاجرين كان بينهم نساء وأطفال.