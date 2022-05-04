الحاجي: فرنسا أشعلت 4 حروب شوارع في طرابلس بهدف ضم سرت للجنوب الليبي

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن فرنسا فشلت في إشعال حروب شوارع في العاصمة الليبية طرابلس بهدف تدميرها.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “فشلت فرنسا في إشعال أربعة حروب شوارع داخل طربلس لتدميرها بهدف تحقيق حلمها ضم سرت إلى الجنوب الليبي والإعلان عن استفتاء لانفصال “دولة فزان”.

وتابع؛ “ولها في المدعو «على زيدان» وآخرين من رهوط أدوات للمؤامرة..! وهو نفس السيناريو لو تلاحظ ما تحاول روسيا فعله في «اوكرانيا» تدمير العاصمة كييف واعلان الاستفتاء في الأقاليم التي تخرج عن سيطرة الدولة ليتم تجاوز قرارات مجلس الأمن بوحدة أوكرانيا”.

وأردف «الحاجي»؛ “ليقدر الله بفضله في ليبيا سقوط أدوات فرنسا الواحد تلو الأخر من زيدان ومن على شاكلته من أدوات للاستخدام وكان آخرهم المدعو “باشاغا” مرشح الصهيوني الفرنسي ناتاليه”. بحسب قوله.

وختم موضحًا أن “ما يجري في أوكرانيا والعالم يحتاج لرجال دولة في عالمنا لجني ثماره ونحن العرب والمسلمين أكبر مستفيد مما يحدث لو تجاوز مسئولي الأمة تفكيرهم على مستوى أقدامهم وبطونهم وجيوبهم”.