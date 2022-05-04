الأرصاد تعلن توقعات الطقس ثالث أيام العيد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد اليوم الأربعاء (ثالث أيام عيد الفطر المبارك) وغدا الخميس بمنخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً اليوم على مناطق الشمال الجنوب الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بدايةً من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 28 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدًا علي أغلب المناطق تم تعود للانخفاض يوم الجمعة خاصة علي المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية , وتتراوح بين 20 و23 درجة مئوية علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي, وتسجل ارتفاعا غدا علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال , وتقل سرعتها تدريجيا يوم الغد علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.