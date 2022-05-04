تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تتأثر مناطق غرب ليبيا اليوم ويوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الجنوب الشرقي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية.. إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.. تنشط بدايةً من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين(28-34)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق. ثم تعود للانخفاض يوم الجمعة خاصة علي المناطق الساحلية.

أما الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (25-30)مْ, وتتراوح ما بين (20-23)مْ علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي. وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.. نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال, وتقل سرعتها تدريجيا يوم الغد علي بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(34-40)مْ.

أما الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(34- 36)مْ.