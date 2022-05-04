بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 04 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 04 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تأثر مناطق غرب ليبيا اليوم ويوم الغد بمنخفض صحراوي مصحوب برياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال الجنوب الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بدايةً من مساء اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(28-34)مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق تم تعود للانخفاض يوم الجمعة خاصة علي المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ , وتتراوح مابين (20-23)مْ علي الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي , وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال , وتقل سرعتها تدريجيا يوم الغد علي بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34-40)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 36)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:50)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:15).