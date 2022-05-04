شمام: يا حرّاس الظلام تحاربوننا بالجهل نُحاربكم بالإبداع

خاطب محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، من وصفهم بـ«حراس الظلام»، قائلا: “تحاربوننا بالجهل نُحاربكم بالإبداع”، على حد وصفه.

وقال شمام، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في ذكرى اليوم العالمي للصحافة نتذكر انطلاق الموقع الشامل لبوابة الوسط في 17 فبراير 2014 ليمنع بعد شهور قليلة من قبل الشركة القابضة للبريد وكان رد مؤسسة الوسط إطلاق راديو الوسط في 11 يناير 2015 ليمنع هو الآخر من البث في شرق ليبيا في طبرق ثم بنغازي ثم البيضاء”، بحسب تعبيره.

وأضاف “وردت الوسط في نوفمبر 2015 بإصدار الوسط الورقية التي منعت بعد شهور قليلة من كافة أنحاء ليبيا”، وفقا لحديثه.

وتابع “لازلنا نطبع الجريدة ونداعب الأثير فيما يقترب متابعي البوابة رقم المليونين، يا حراس الظلام تحاربوننا بالجهل نحاربكم بالإبداع”، على حد قوله.