الارصاد: منخفض صحراوي ودرجات حرارة مرتفعة اليوم وغدا بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تأثر مناطق غرب ليبيا هذا اليوم ويوم الغد بمنخفض صحراوي يتحرك من جنوب الجزائر مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار و درجات حرارة مرتفعة خاصة يوم الغد، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال والجنوب الشرقي.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة علي مناطق الشمال مابين(25-32)مْ، وتسجل علي مناطق الجبل الاخضر وأقصي الساحل الشرقي مابين (20-23)مْ وتسجل أرتفاع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (33-39)مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر المناطق الشرقية بهذا المنخفض الصحراوي بدايةً من مساء يوم الخميس، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة.