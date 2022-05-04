بوفايد: مجلس الدولة هو الممثل لخط فبراير

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد، أن مجلس الدولة هو الممثل لخط فبراير، بحسب وصفه.

وقال بوفايد في تصريحات صحفية له: “الانتخابات البرلمانية فقط لا تحل مشكلة المرتزقة وقد تزيد الأمر سوءًا، والحل في الاستفتاء الدستوري إلكترونيًا، ولم أكن يومًا مقتنعًا بالانتخابات البرلمانية فقط وجادلت دعاتها كثيرًا لخطورة عواقبها”.

وأضاف “تواجد البرلمان الرسمي في بنغازي في هذه الظروف، والانقسام الأمني والعسكري لن تجعله مختلفًا كثيرًا عن المجلس الحالي، وزير الخارجية الروسي يتحجج بأن البرلمان الحالي وراء استدعاء الفاغنر إلى ليبيا بطلب وعقد رسمي مع سلطات طبرق ومن يتبعهم”، على حد قوله.

وتابع “البرلمان الجديد المتفرد سيشكل حكومة جديدة ويطالبان معاً بالغاء الاتفاقيتن الليبية التركية، انتخاب برلمان يشبه لبرلمان طبرق سينهي مجلس الدولة الجسم الموازي نسبيا، والممثل إجمالا لخط فبراير وصمّام الأمان لتهور قيادة ومتطرفي برلمان طبرق ومن وراءهم”، وفقا لحديثه.

واستطرد “محصلة أي انتخابات برلمانية فقط لن يكون بحال في صالح فبراير ومبادئ تأسيس الدولة المدنية الحديثة، ومبدأ التناوب السلمي على السلطة، الحل العملي والمنطقي هو إنفاذ الاستحقاق الدستوري المعطل لسنوات عن سبق إصرار وترصد، إلكترونيا”.

واستكمل “يجب وضع الجميع داخلياً وخارحياً أمام واقع دستوري راسخ ومتين لا مجال للانصراف عنه أو إصدار أي قوانين مخالفة لقواعده تكون مفصلة على أشخاص بعينها”.