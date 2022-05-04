شركة الكهرباء: عودة العمل بالوحدة الأولى بمحطة شمال بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة العمل بالوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة على الشبكة العامة، عقب الانتهاء من أعمال استبدال عمود مولد الوحدة وإجراء الاختبارات اللازمة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة 120 ميغاوات. وأوضحت الشركة، أمس الثلاثاء، أنه «سيتم لاحقًا الدخول بمولد البخار الخاص بالوحدة بقدرة 50 ميغاوات على الشبكة».

خط القوارشة جنوب بنغازي

وكانت شركة للكهرباء أعلنت حدوث قطع بأحد موصلات خط القوارشة جنوب بنغازي رقم «2 جهد30 ك ف». وأوضحت في بيان مقتضب، أن خط القوارشة جنوب بنغازي رقم «1» لا يزال في الخدمة، مشيرة إلى التنسيق لصيانة الخط عن طريق فرق صيانة الخطوط.

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وقبل يومين، أكدت الشركة العامة للكهرباء، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، انقطاع التيار في عدد من المناطق بمدينة بنغازي. وقالت الشركة، في بيان فجر الإثنين، إن هناك إطفاءات كثيرة في مغذيات الجهد 11 كيلو فولت في مناطق (قنفودة وجروثة وآلهواري والمقزحة وتيكا وبوعطني وغيرها)، بسبب الرياح القوية.