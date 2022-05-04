باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بصحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه فوجئ بالمقال الذي نشرته جريدة «تايمز» البريطانية «منسوبا إليه»، وذلك بعد يوم واحد من نشر الجريدة البريطانية مقالا لباشاغا عن العلاقات الليبية – البريطانية.

وقال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية»، وأضاف «أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».

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وحسب المقال الذي نفى باشاغا أنه كتبه للجريدة البريطانية، فقد طالب القادة البريطانيين بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من ليبيا، وأوضح اجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي حاجة أوكرانيا، وقال: «تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى الآن. بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها».