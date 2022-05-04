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مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني والأمن الغذائي في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يناقش مجلس الأمن في يوم 26 مايو الجاري برئاسة الولايات المتحدة، حماية المدنيين خلال الصراع، والأمن الغذائي في دول عدة.

وأفادت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة بأن المجلس سيبحث الوضع الإنساني،في ظل الصراع في عدة دول كليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط.

وكان مجلس الأمن قد صوت في 29 أبريل الفائت على قرار تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن تنتهي في نهاية يوليو المقبل.

 

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قناة 218 الليبية

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