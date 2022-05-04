باشاغا ينفي ما نسب له في صحيفة بريطانية.. فما القصة؟

نفى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ما نُسب له من تصريحات، تضمنها مقال نُشر باسمه في صحيفة التايمز البريطانية، الثلاثاء.

وأضاف باشاغا في تغريدة له أنه “فوجئ بمقال منسوب له منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية”، داعياً الصحيفة لتحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.

وكانت الصحيفة قد نشرت الثلاثاء مقالاً باسم فتحي باشاغا تضمن دعوةً للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف الحكومة الليبية “بالشريك الحقيقي” لبريطانيا لإيقاف روسيا، كما تضمن المقال وعوداً بمساعدة ليبية لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي.

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