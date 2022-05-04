بالصور.. إحباط عملية تهريب مهاجرين على ساحل صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب للبشر على شاطئ البحر شرعت إحدى عصابات التهريب في تنفيذها.

وقالت المديرية في بيان، إن «الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت أثناء ساعات الصباح الأولى من إحباط العملية»، مشيرة إلى «القبض على المهاجرين وضبط الزورق المطاطي وجميع الأدوات المستعمله لإتمام العملية مثل جالونات بنزين ومولد للكهرباء ومعدات أخرى».

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وتمكن أفراد العصابة من الفرار تاركين خلفهم خمس مركبات آلية كانت بمسرح الجريمة، حسب البيان. وأحالت مديرية أمن صبرانة جميع المضبوطات الى قسم البحث الجنائي، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقبض على المتهمين بالواقعة.

مهاجرون في سيارة برسيم

ويوم الإثنين، أوقف أعضاء مركز شرطة الطويلة بمديرية أمن صبراتة 20 مهاجرًا غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية. واشتبه أعضاء المركز في سيارة محملة بكمية من البرسيم، حيث عثروا لدى تفتيشها على المهاجرين مختبئين داخلها، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مهاجرون غير شرعيين عقب إحباط عملية تهريب في صبراتة، 4 مايو 2022. (مديرية أمن صبراتة)

مهاجرون غير شرعيين عقب إحباط عملية تهريب في صبراتة، 4 مايو 2022. (مديرية أمن صبراتة)

أدوات جرى العثور عقب إحباط عملية تهريب في صبراتة، 4 مايو 2022. (مديرية أمن صبراتة)

أدوات جرى العثور عقب إحباط عملية تهريب في صبراتة، 4 مايو 2022. (مديرية أمن صبراتة)