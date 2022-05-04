الأرصاد: منخفض صحراوي غرباً واعتدال نسبي على شمال وجنوب شرق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق غرب ليبيا الأربعاء والخميس بمنخفض صحراوي، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع في درجات الحرارة، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً على مناطق الشمال والجنوب الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الأربعاء، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بدايةً من مساء الأربعاء، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 28 و 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعاً الخميس على أغلب المناطق ثم تعود للانخفاض الجمعة خاصة على المناطق الساحلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية، وتتراوح ما بين 20-23 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعاً الخميس على أغلب المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتقل سرعتها تدريجياً الخميس على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرار ما بين 34 و 40 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو، فستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 34 و36 درجة مئوية.

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