إحاطة للبعثة الأممية بخصوص ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سيناقش برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يوم 26 مايو الجاري الوضع في ليبيا. حيث من المنتظر أن تقدم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات إحاطة بالخصوص أمام مجلس الأمن.

وكانت قد علقت وزارة الخارجية البريطانية، على جلسىة مجلس الأمن أواخر أبريل الماضي بخصوص ليبيا.

وقالت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مجلس الأمن تبنى القرار 2629. لتجديد تكليف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لثلاث شهور أخرى.

مضيفة: أن روسيا، عزلت نفسها مجددا حين لم تنضم إلى إجماع 14 عضوا في مجلس الأمن، وبالتالي منعت تكليف البعثة لفترة أطول بناء على طلب ليبيا والأمم المتحدة.

وقالت مندوبة بريطانيا، لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن تجديد ولاية البعثة الأممية. يؤكد من جديد، التزام مجلس الأمن بجهود الأمم المتحدة، للمساعدة في خلق مسار نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا.