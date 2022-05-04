أبو سهمين: فتاوى الشيخ الغرياني تنير لنا الطريق وترشدنا للصواب 

وجه رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” التحية للمفتي المعزول الصادق الغرياني معتبرًا أن “فتاويه تنير له الطريق وترشده إلى الصواب”، على حد تعبيره.

وقال «أبو سهين» خلال مداخلة عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الغرياني؛ “أتوجه بتحية خاصة للشعب الليبي، كما أتوجه بتحية خاصة لعلمائنا الأجلاء في ليبيا وفي مقدمتهم مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني”.

وتابع؛ مواصلًا ثنائه على الغرياني؛ “هؤلاء الذين دائماً تولوا أن ينيروا لنا الطريق ويرشدونا للصواب فيما يتعلق بتطبيق أحكام شريعتنا الإسلامية التي يجب أن نلتزم بها في حياتنا الدنيا لكي ننال رضى الله سبحانه”.

وختم موجهًا الشكر لمن وصفهم بـ “المرابطين في ميدان الشهداء الذين عقدوا العزم وحملوا الأمانة من أجل قيام الدولة المدنية واستمرارها من أجل رفض عسكرة الدولة”. بحسب كلامه.