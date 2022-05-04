باشاغا ينفي التصريحات المنسوبة إليه في صحيفة التايمز البريطانية

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه فوجئ بالمقال الذي نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية المنسوب إليه، وذلك بعد يوم واحد من نشر الجريدة البريطانية مقالًا لباشاغا عن العلاقات الليبية – البريطانية.

وقال باشاغا، في تغريدة عبر تويتر: “فوجئت بمقال منسوب لي منشور على جريدة التايمز الإنجليزية”، وأضاف “أتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة”.

وحسب التصريحات التي نفى باشاغا تصريحها للصحيفة البريطانية فقد طالب القادة البريطانيين بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة “فاغنر” الروسية من ليبيا، وأوضح حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثلما هي حاجة أوكرانيا، وقال: “تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى الآن. بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها”.