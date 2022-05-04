عبد العزيز: الوضع في ليبيا غير مثالي وبعض الشياطين لا يهمهم ان كانت هناك دائماً حروب

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز “اليوم نعيد في الشرق والغرب والجنوب ونحن مفتكين من صوت البنادق والقنابل والرصاص، صحيح الوضع غير مثالي لكن لا يوجد حروب”.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الدي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “أعرف بعض الشياطين لا يهمهم ان كانت هناك دائماً حروب ولكن ذلك فضل الله. كنا نتمنى ان هذا العيد يأتي ونحن وحدة واحدة وليبيا كذلك وعاد المهجرين لديارهم وبنغازي ترتدي اجمل حلة ودرنة الزاهرة ينتشر فيها الياسمين والجنوب مرتاحين”.

وأردف:” نحن ابتلينا بفئة ينكدوا الكبد قلنا ان هذه الحكومة وان شاء الله تمشي الامور لكن على الاقل ما لا يدرك كله لا يترك جله على الاقل لا يوجد حروب”.

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