إحباط بيع شحنة أرز فاسدة مرفوضة

أخبار ليبيا 24

أحبط عناصر جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، محاولة بيع شحنة أرز فاسدة. كانت معدة للإتلاف بأحد الموانئ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي

وقال جهاز الأمن الداخلي، في بيان له، إن “عناصر الجهاز تمكنوا من إحباط وإيقاف وباء كارثي كان سوف ينتشر بعد مدة. حيث تم ضبط مجموعة ممن أوكلت إليهم بعض المهام للمحافظة على غذاء الليبيين فخانوا الأمانة وساهموا في بيع شحنة أرز فاسدة كانت معدة للإتلاف منذ 2015. بعد أن تبين بأن بها حشرات حية بناء على تقرير مركز الرقابة على الأغذية وغير صالحة للاستعمال البشري والحيواني”

وأضاف البيان، أن شخصا يدعى (ع. أ. ج. أ) يعمل بالميناء اتفق مع شخص يعمل بشركة عالم البحار. المكلفة بالعمل مع لجنة الإتلاف ويدعى (و. ع. ع. أ). والذي بدوره أخبر بأن يتفق مع رئيس لجنة الإتلاف المكلف من قبل مصلحة الجمارك المدعو (ر. م. أ. أ ).

وكشف عن أنه “تم الاتفاق بينهم على قيمة 1500 دينار لكل شحنة نصيب رئيس اللجنة 1000 دينار. ونصيب الموظف المكلف من قبل شركة النظافة 500 دينار ويدعى ( م. ع. م. ب ). على أن يتم تفريغها بأحد المزارع بمنطقة وادي الربيع تحديدا بئر العالم بعد ذلك يتم بيعها إلى تاجر مواشي بمدينة مصراتة يدعى ( أ. ك ) ب 130 دينار للقنطار.