احباط محاولة هجرة غير شرعية من شواطئ صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، أن الدوريات التابعة لها تمكنت فجر الأربعاء من إحباط عملية تهريب للبشر انطلاقاً من سواحل المدينة.

وأضافت المديرية أنه تم ضبط المهاجرين غير القانونيين والزورق المطاطي الذي كانوا سيستعملونه في رحلتهم، إلى جانب الأدوات الأخرى المستخدمة ومنها جالونات بنزين ومولد كهربائي ،فيما لم يتمكن أفراد الدوريات الأمنية من القبض على المسؤولين عن عملية التهريب بعد أن تمكنوا من الفرار، تاركين خلفهم 5 مركبات آلية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إحالة جميع المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل القبض على المتهمين بالواقعة.