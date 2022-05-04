الخطوط الجوية الأفريقية توضح سبب الإرباك في عودة المسافرين من السعودية

عزت الخطوط الجوية الأفريقية أن ما يحدث من إرباك لعودة المسافرين القادمين من الأراضي المقدسة بالسعودية، من خلال مطار جدة، إلى الازدحام في حركة الطيران وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار على الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية.

وأشارت الشركة، إلى أن مطار جدة الدولي يشهد عدداً كبيراً من عمليات الإقلاع والهبوط للعديد من الرحلات من مختلف دول العالم، للعودة بالمعتمرين، وهو الأمر الذي تسبب في التأخير لجميع الشركات الدولية.

وأضافت الشركة أنه من المتعارف عليه أن توقيت الرحلات مرتبطة بمواعيد الخدمات الأرضية، ولذلك حين تتأخر رحلة سيترتب عليها تأخير باقي الرحلات، لافتة إلى أنها تسعى وبوتيرة سريعة إلى نقل رحلاتها إلى مطارات أخرى قريبة لتجنب أي تأخير قد يحدث.

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