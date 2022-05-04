باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز البريطانية

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إنه فوجئ بالمقال الذي نشرته جريدة “تايمز” البريطانية منسوبًا إليه.

وأضاف باشاغا في تغريدة له على “تويتر”: فوجئت بمقال منسوب لي منشور على صحيفة التايمز الإنجليزية، أتمنى من هذه الصحيفة العريقة و المحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة.

يشار إلى أن صحيفة “تايمز” البريطانية قد نشرت تصريحات على لسان باشاغا تؤكد طلبه من بريطانيا على أن تكون حكومته الشريك الأفريقي في مواجهة روسيا وأن حكومته تطلب مساعدة بريطانيا لمساعدة ليبيا في جعل العالم يتخلى عن النفط الروسي بدعم قطاع النفط الليبي.