المحجوب :ندعم قرارات البرلمان باعتباره الجهة التشريعية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب ،إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، مشيراً إلى دعم القيادة العامة للوفاق الوطني والشرعية والعمل الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي وترفض عمالة بعض الأطراف وارتهانها لطرف أجنبي.

و أشار المحجوب في تصريحات صحيفة ،إلى دعم القيادة العامة للجيش الوطني للقرارات التي تصدر عن مجلس النواب، باعتبارها الجهة التشريعية التي تتمتع بالشرعية من الشعب الليبي، مؤكداً أن القيادة العامة تعمل باستراتيجية وطريقة تلائم متطلبات المرحلة الراهنة.

وعن موقف القيادة العامة من ضم عناصر التشكيلات المسلحة إلى القوات الأمنية والعسكرية، شدد اللواء المحجوب على ضرورة اجتياز هذه العناصر لشروط الالتحاق للقوات المسلحة، بحيث لا تكون متورطة في قضايا وغيرها من الشروط، مؤكداً ضرورة ألا يتم تنسيب هذه العناصر بشكل جهوي أو مناطقي، مشدداً على صعوبة قيام مؤسسات الدولة الوطنية والعمل بأريحية في ظل وجود تشكيلات وكتائب مسلحة غير نظامية.