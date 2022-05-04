طرابلس 04 مايو 2022 (وال)- نشر المركز الوطني للارصاد الجوية عناصر الطقس ليوم الغد الخميس الموافق 05 من شهر مايو الجاري 2022 م.

واحتوت النشرة حركة الرياح ودرجات الحرارة المتوقع ان تشهد ارتفاعا يوم الغد الخميس على اغلب مناطق ليبيا وخاصة المنطقة الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الشرقية بالمنخفض الصحراوي بداية من مساء يوم الخميس، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي على المنطقة الغربية بداية من يوم الجمعة.

وتسجل درجات حرارة ارتفاعا خاصة يوم الغد الخميس، بينما تكون الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق الشمال والجنوب الشرقي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال