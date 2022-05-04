وكالة نوفا: رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم القادم في ليبيا سيكون أفريقيًا

قالت وكالة “نوفا” الإيطالية الأربعاء، إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم القادم في ليبيا سوف يكون أفريقيًا.

وأضافت نوفا وفقا لمصادر خاصة أنه إذا لم يحدث هذا التوافق على المبعوث الجديد في غضون ثلاثة أشهر، وهو أمر ممكن، فسنذهب إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة.

وقرر مجلس الأمن، الأسبوع الماضي بالإجماع، تفويض البعثة الأممية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو.

ودعا المجلس في قراره الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة.

ونص القرار، في النقطة الثانية، على عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى مباشرة عمله من طرابلس، حيث إنه من عام 2020، كانت هناك قيادة مزدوجة للبعثة، بمبعوث خاص في جنيف ومنسق في طرابلس.

ولا تزال البعثة الأممية في ليبيا دون قيادة بعد استقالة السلوفاكي يان كوبييتش في نوفمبر 2021.