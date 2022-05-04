رويترز: أسعار النفط قفزت 3% بعد فرض عقوبات جديدة على واردات الطاقة من روسيا

أفادت وكالة أنباء رويترز بأن أسعار النفط قفزت 3% في تداولات اليوم بعد قرار من المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على واردات الطاقة من روسيا بشكل تدريجي.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تشهد تذبذباً بسبب تعطل إمدادات الخام من ليبيا مع إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول، وتأثر الإغلاقات الجديدة في الصين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الوكالة، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إن “تداول خام برنت القياسي العالمي دون 113 دولارا للبرميل منخفضا بـ26 سنتا، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 107 دولارات ما يعادل 0.42% بعد أن كان في حدود 108.92 دولارا”.

ومن جانبها؛ أشارت وكالة بلومبرغ إلى انخفاض إنتاج ليبيا بنحو 600 ألف برميل يوميا، وسط مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من الإغلاقات؛ حيث أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة الأكبر في البلاد، الذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميا”.

وختمت بلومبرغ، ناقلة على لسان المحللة الاقتصادية “فاندانا هاري”، قولها إن “تأثير عمليات الإغلاق في الصين وانقطاع الإمدادات في ليبيا على رادار سوق النفط العالمي، وهناك ترقب لما ستؤدي إليه بخصوص الطلب على الخام، لكن تظل النقطة الأهم هي تخلص الاتحاد الأوروبي التدريجي من واردات النفط الروسية