الصول: نجاح دعوة باشاآغا للحوار الوطني تتطلب منع التدخلات الأجنبية فيها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول دعمه للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا،هو مشروع الحكومة الليبية والمتمثل في الوصول لمرحلة الاستقرار دون عنف وحروب واستلام مقرات ومهام الحكومة في أقرب وقت والعمل على مشروع المصالحة بين الليبيين.

الصول وفي تصريحات أدلى بها لموقع ”إرم نيوز“ رهن نجاح هذه المبادرة بمنع التدخلات الأجنبية فيها، مطالبا بضرورة أن يكون الحوار بين الأطراف الليبية كافة دون تدخلات خارجية وداخل ليبيا تزامنا مع تكثيف الضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة حتى يسلم السلطة سلميا.