المحجوب: المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الصراع السياسي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني خالد المحجوب، إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، مشيراً إلى دعم القيادة العامة للقرارات الصادرة عن مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية في البلاد.

وأضاف المحجوب في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن القيادة العامة للجيش الوطني تدعم الوفاق الوطني والشرعية والعمل الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي، وترفض عمالة بعض الأطراف وارتهانها لطرف أجنبي، حسب وصفه، مؤكداً على أن القيادة العامة تعمل باستراتيجية وطريقة تلائم متطلبات المرحلة الراهنة.

وبحسب الصحيفة، فقد شدد المحجوب وفي تعليق له على مسألة ضم عناصر التشكيلات المسلحة إلى القوات الأمنية والعسكرية، على ضرورة اجتياز هذه العناصر لشروط الالتحاق بالقوات المسلحة.

وأشار المحجوب إلى ضرورة أن لا يكون عناصر التشكيلات المسلحة متورطين في قضايا إرهاب، مع التأكيد على عدم تنسيب هذه العناصر بشكل جهوي أو مناطقي، لافتاً إلى صعوبة قيام مؤسسات الدولة والعمل في ظل وجود تشكيلات وكتائب مسلحة غير نظامية.

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