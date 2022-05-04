عقيل: الأمريكان والإنجليز لن يتركوا الليبيين حتى يقسموهم إلى قلة من العملاء وأغلبية من المشردين

ليببا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن الأمريكان والإنجليز لن يتركوا الليبيين حتى يقسموهم إلى قلة من العملاء وأغلبية من المشردين وسكان أكواخ.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:”ما يتضح كل يوم اكثر واكثر ،هو أن الأمريكان والانجليز ولن يتركونا حتى يقسموننا إلى قلة قليله من عملاء حقراء وأغلبية من مشردين وسكان أكواخ يحيون حياة أشد وطأه من حياة فقراء بنغلاديش، وأن كل ما يجري ويدور لن يخلف وراءه إلا هذه الحقيقة وبسطوع صادم”.

وأضاف: “أصبح تحقيق استقرار (شبكة الكهرباء الليبية) يحتاج بحسب ريتشارد ولد نورلاند إلى تدخل تحالف دولي جرار يتألف من (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) الحكومية المسيسة المواقف والأفعال وجملة من الشركاء الدوليين، بحسب تصريح بالغ الوضوح لنورلاند هذا”.

وتابع عقيل حديثه:”يبدو أنه قد اقترب فعلا موعد تدخل شركات أمريكية لامتلاك محطات إنتاج الطاقة الليبية والشروع بالتبزنيس ببيع الكهرباء لليبيين، ويوم يبدأ هذا الرعب ستصبح الكهرباء (للتفويح) وليس لتشغيل البيوت والمرافق”.

واستطرد عقيل :”ما يتضح كل يوم أكثر وأكثر هو أن الأمريكان والإنجليز لن يتركونا ولن يحلوا عن سمانا حتى يقسموننا إلى: قلة قليلة من عملاء حقراء وأغلبية من مشردين وسكان أكواخ يحيون حياة أشد وطأه من حياة فقراء بنجلاديش. إن كل ما يجري ويدور لن يخلف وراءه إلا هذه الحقيقة وبسطوع صادم”.

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