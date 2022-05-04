البريقة لتسويق النفط تنفي صحة الأخبار المتداولة بشأن احتواء البنزين على شوائب أو خلطه بالمياه

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء وقود البنزين على شوائب والتي يشتبه بكونها مختلطة بالمياه.

الشركة أكدت عبر مكتبها الإعلامي بأن الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة خالي من الشوائب والمواد الملوثة وتتبع نظام و إجراءات مشددة خاصة بالجودة و المراقبة لحركة السوائل وفق المواصفات الليبية 2013/495 الصادرة عن مركز المواصفات والمعيار الليبي ، للتأكد من سلامة و جودة الوقود ومطابقته للمواصفات العالمية المعتمدة من المؤسسة الوطنية للنفط و شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضافت الشركة أنه يتم التأكد من الشحنة من خلال الشهادة الصادرة في بلد المنشأ، و بأخذ عينة قبل عملية التفريغ من طرف جهةٍ محايدة (شركة تفتيش) وإجراء التحاليل اللازمة لها و التأكد من مواصفات وقياسات الشحنة، مع الاحتفاظ بعينات من كل شحنة مستلمة للرجوع إليها في أي وقت لاحق.

وبخصوص الشحنات القادمة إلى مستودع رأس المنقار ومصراتة والزاوية،أفادت الشركة أنها تقوم بأخذ عينة متجانسة من قبل المكتب المحايد بعد اجراء التحاليل عليها ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية.

وأعربت عن تضامنها مع المواطن فيما أصابه من ضرر ،داعيةً ذوي العلاقة إلى مراقبة عمليات تنظيف خزانات المحطات التي تخزن فيه الوقود بنوعيه البنزين والديزل و ذلك لاحتمال وجود ترسبات نجمت جراء عمليات التفريغ داخل المحطات أو تأكل خزانات البعض الاخر بالإضافة لعدم إعطاء البعض مدة الاستقرار اللازمة قبل إعادة عملية التعبئة للسيارات.

الشركة نوهت بأنها مسؤولة وتضع كافة مستنداتها الخاصة باستعلاماتها ونتائج تحاليل منتجاتها أمام الجهات المعنية للفحص و التدقيق، مشيرة ً إلى أنها غير مسؤولة عن تغير مواصفات الوقود إن حدث خارج إطار مستودعاتها أو محطاتها التابعة اليها مباشرة.