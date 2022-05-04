باتصالين هاتفيين.. الدبيبة يتبادل تهاني عيد الفطر ويبحث العلاقات الثنائية مع إردوغان وبن زايد

تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال، اتصالين هاتفيين اليوم الأربعاء، التهاني لمناسبة عيد الفطر المبارك وبحث العلاقات الثنائية مع كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدبيبة بحث بعد تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك مع إردوغان وبن زايد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

– خلال اتصال هاتفي.. الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات الثنائية

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة بحث أيضا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، «تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة» بعد تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك.

الدبيبة وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. (حكومتنا)