ميناء الزويتينة يستقبل أول ناقلة بعد رفع القوة القاهرة

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح حصري لــ218، إن ميناء الزويتينة النفطي استقبل الأربعاء أول ناقلة نفط “ميلوس 21″، بعد رفع حالة القوة القاهرة مؤقتاً عن عمليات التشغيل فيه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وستتجه بالشحنة إلى الصين خلال الساعات المقبلة.

وكشف المصدر في حديثه لــ218، أن ناقلة أخرى ستدخل صباح الخميس إلى منطقة الرسو في الزويتينة وستشحن 600 ألف برميل ستتجه بها إلى إيطاليا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط رفعت القوة القاهرة عن الميناء مؤقتاً مطلع الأسبوع بعد توصلها لاتفاق مع محتجين كانوا قد أوقفوا عمليات التصدير منتصف أبريل الفائت، مطالبين حكومة الوحدة التصرف في عائدات النفط بشكل عادل وعدم إهدار المال العام، حسب وصفهم.

وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من حدوث “كارثة” بيئية، بسبب توقف عمليات التصدير من مرفأ الزويتينة، بسبب تهالك البنية التحتية الخاصة بخطوط النقل وصهاريج التخزين.

وسجلت منطقة الهلال النفطي منذ مطلع الأسبوع الجاري سوء حالة الطقس، الأمر الذي منع الناقلتين من الدخول للمرفأ حتى بعد الحصول على موافقة بالبدء في عمليات الشحن ورفع القوة القاهرة.

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