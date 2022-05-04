الدبيبة يجري اتصالات مع أردوغان وسعيّد وبن زايد

أخبار ليبيا 24

أجرى، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، ثلاث محادثات، مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقال مكتب الدبيبة، إنه جرى خلال المحادثات الثلاثة تبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدبيبة، الرافض لتسليم مهامه للحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء. إن “الأبواب والطرق أقفلت أمام من يريدون التمديد لأنفسهم”.

وأضاف، خلال معايدة نضمها بلدي مصراتة بحضور عدد من الوزراء والنواب، أن ليبيا ستصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون، وفق تعبيره.