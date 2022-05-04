وزير الدفاع الإيطالي: عملية تاكوبا انتهت لكن التزامنا تجاه الساحل الأفريقي يبقى قوياً

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن القوة العسكرية الأوروبية الامنية المشتركة (تاكوبا) قد اختتمت اعمالها بالساحل الافريقي.

وأكد خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي، حول معاهدة (كويرينالي) الإيطالية الفرنسية على ان إيطاليا يحب ان يكون لديها التزام قوي تجاه الساحل الافريقي في ظل الوضع المقلق في مالي.

وشدد غويريني على “ان روما تستثمر بكثافة في منطقة الساحل وخاصة في النيجر”، مشيرًا إلى أن “التركيز الإيطالي على منطقة الساحل يأتي أيضًا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر”.