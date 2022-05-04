الرئيس التونسي يجدد للدبيبة التأكيد على أن الحل في ليبيا «لا يمكن أن يكون إلا ليبياً-ليبياً»

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد جدد خلال مكالمة هاتفية جرت، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا القائم على التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق»، مشددا «على أن الحل لا يمكن أن يكون الا ليبيًا-ليبيًا»، وذلك بعدما تبادلا التهاني لمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة تناول مع الرئيس التونسي «خلال المكالمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة».

وكان من المقرر أن يجري الدبيبة زيارة رسمية إلى تونس رفقة وفد حكومي وأمني مكون من 22 شخصا قبيل عيد الفطر المبارك، إلا أنها تأجلت على ما أفاد مصدر حكومي في طرابلس «بوابة الوسط» يوم 26 أبريل الماضي.

– الدبيبة يتبادل تهاني عيد الفطر ويبحث العلاقات الثنائية مع إردوغان وبن زايد

– خلال اتصال هاتفي..الدبيبة يبحث مع الرئيس التونسي تطوير العلاقات الثنائية

– مصادر: الدبيبة قد يغير وجهته إلى الإمارات بعد تأجيل زيارته لتونس

– الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري

ونقلت إذاعة «موزاييك» المحلية في تونس، عن مصدر رسمي في حكومة الوحدة الوطنية، أن الزيارة لا تزال تحت التنسيق مع الجانب التونسي.

وإلى جانب الرئيس التونسي، تبادل الدبيبة تهاني عيد الفطر المبارك مع كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال مكالمتين هاتفيتين جرى خلالهما بحث تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفق منصة «حكومتنا»