منظمة الهجرة: إنقاذ 246 مهاجراً قبالة السواحل الليبية الأسبوع الماضي

أكدت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ واعتراض نحو 246 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، في الفترة من 24 إلى 30 أبريل الماضي، وإعادتهم إلى ليبيا.

وأظهر التحديث البحري للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنقاذ 231 مهاجراً في 24 أبريل الماضي، وإعادتهم لميناء طرابلس البحري بينهم 3 أطفال، بالإضافة لـ15 مهاجراً جرى إنزالهم في ميناء طبرق في ذات التاريخ مع انتشال جثة لمهاجر غير قانوني في 28 من أبريل قبالة سواحل صبراتة.

وكانت المنظمة قد أحصت إنقاذ نحو 4461 مهاجراً منذ بداية العام الجاري، بينهم 3876 مهاجراً و126 مهاجرة ووفاة 114 مهاجراً وفقدان 436 مهاجراً حتى نهاية أبريل الماضي.

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