ماذا تفعل جوازات السفر الليبية لدى السلطات الإنجليزية؟

أخبار ليبيا 24

في سابقة تعتبر من الحالات الخطيرة على سلامة البيانات الشخصية للمواطن الليبي بالخارج، استلمت مواطنة بريطانية تدعى كاتي تايلور جواز سفر لمواطن ليبي بدلاً من جوازها عن طريق السلطات البريطانية.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ما حدث أنه تم تسليم كاتي البالغة من العمر 19 عاما جواز سفر ليبي بدلا من تسليمها الجواز الصحيح الأمر الذي جعل العائلة البريطانية، تتصل بالسلطات البريطانية لتصحيح الخطأ، لكن حتى الآن بدون فائدة.

هذا الأمر الذي يقودنا إلى أن المواطن الليبي لم يتسلم جوازه الضائع. ولم يتسنى لوكالة أخبار ليبيا 24 معرفة هوية الليبي صاحب الجواز السفر أو معرفة ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع وإعادة الجواز لصاحبه.

ووفقا للصحيفة، فإن جواز السفر الآن لدى الشرطة بعدما تم تسليمه من قبل العائلة البريطانية، حسب ما صرحت به تايلور.

الشرطة تستلم جواز السفر

وتخشى كاتي هي وشقيقها جورج أن ينتهي أمر جواز سفرها في الأيدي الخطأ. وقالت تايلور، “سلمنا جواز سفر الليبي للشرطة، لكن القلق الأكبر الآن هو أن شخصا آخرا يستخدم جواز سفر أختي”.

وكان من المقرر أن تذهب كاتي وجورج إلى ديزني لاند باريس مع والديهما في 11 أبريل كعلاج ما بعد كوفيد_19.

وبعد أن أدركت العائلة أن جواز سفر كاتي قد انتهت صلاحيته، أجلت رحلتها التي بلغت قيمتها 5000 جنيه إسترليني إلى أكتوبر.

ويحاول آل تايلور بشكل محموم الاتصال بمكتب الجوازات لإبلاغهم بالاختلاط، ولكن في كل مرة يقال لهم. إن الجميع مشغولين للغاية. ووفقا لـ” ذا صن”، فإنه وبعد أسبوع تقريبا، لم تتلق كاتي، أي تفسير للأمر.

وقال جورج تايلور شقيق كاتي، وهو حارس أمن، “لم يكن لدينا أي معلومة منهم على الإطلاق، ولا تفسير على الإطلاق. إنها معلومات حساسة للغاية. إنه أمر مروع ومقلق للغاية”.

وأكد متحدث باسم مكتب الجوازات أنه يجري التحقيق في الأمر لمعرفة ما هي أسباب هذا اللبس. وكيف وصل هذا الجواز الليبي لمكتب الجوازات في لندن”.

وأضافوا، “في حين أن سوء تسليم المستندات أمر نادر الحدوث، فإن سلامة البيانات الشخصية لعملائنا لها أهمية قصوى”.

السؤال الذي يطرح نفسه هل يتم توزيع جوازات السفر الليبية خارج السفارة بدون استلام شخصي من قبل المواطن. أم يتم عن طريق مكاتب التوصيل بدون رقابة على الاستلام من قبل أصحاب الجوازات. وكيف وصل الجواز للسلطات البريطانية التي قامت بتسليمه بالخطأ؟.