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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد الحاجة إلى آلية أوروبية فعالة لإدارة تدفقات الهجرة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الحاجة إلى تحديد آلية أوروبية فعالة لإدارة تدفقات الهجرة، والتي تتجاوز منطق معاهدة دبلن الموقعة عام الف وتسعمائة وتسعين لتنظيم الأمر المتعلق بنظام الاستقبال وطلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراغي، خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراتسبرغ، “يجب أن يدفعنا التضامن تجاه اللاجئين الأوكرانيين بعد ذلك نحو إدارة أوروبية حقيقية للمهاجرين القادمين من مناطق أخرى  فيها حروب واستغلال للبشر.

وأضاف “نحن بحاجة إلى تعزيز اتفاقيات العودة إلى الوطن وجعلها فعالة حقًا.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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