عودة 128 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم من ليبيا

أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية، استقبال 128 مهاجراً غير قانوني تم ترحيلهم من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية مصطفى حبيب، أن العائدين غادروا مطار معيتيقة الثلاثاء وجرى استقبالهم في مطار مورتالا محمد الدولي في لاجوس، مشيراً إلى أن العائدين بلغ عددهم 38 أنثى و90 ذكراً، وأنّهم أعيدوا إلى نيجيريا من قبل المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامج العودة الطوعية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نجحت في إعادة 167 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم في يناير الماضي، في إطار برنامج العودة الطوعية لإنهاء معاناة المهجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية