العكعاك: 25 ألف ليبي تدفقوا على معبر راس اجدير لأداء عطلة العيد في تونس 

أكد العميد سالم العكعاك، مدير معبر رأس جدير الحدودي، أن تدفق عدد المواطنين الليبيين الذين وصلوا إلى المعبر خلال أيام العيد الثلاثة بلغ 25 ألف مواطن.

قال «العكعاك»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «إن المعبر شهد خلال أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة تدفقا كبير من المواطنين الراغبين في إبداء عطلتهم بالسفر إلى الشقيقة تونس».

وأوضح أن الازدحام الذي شهده المعبر خلال عطلة عيد الفطر المبارك أدت إلى وجود طوابير طويلة وانتظار بعض المواطنين إلى ساعات للسماح لهم بعبور المعبر»، مشيرا إلى أنه لم يتم تفضيل أي مواطن على آخر سوى الحالات الخاصة من المرضى والوفود الرسمية.